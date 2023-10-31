За час повномасштабної війни Сили оборони ліквідували понад 300 тисяч росіян

Минулої доби Сили оборони ліквідували ще 870 окупантів і 148 одиниць ворожого озброєння й техніки. З 24 лютого 2024 року російська армія втратила 300 810 військових.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки та Старомайорського. Протягом доби на фронті сталося 36 бойових зіткнень.