Міноборони: Понад 123 мільйони гривень додаткових доплат отримали люди, що не брали участі у бойових діях

Понад 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях і не виконували бойових завдань.

Служба внутрішнього аудиту Міноборони виявила, що командири військових частин можуть надто вільно тлумачити терміни «бойові дії» та «бойове (спеціальне) завдання» і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд.

Зокрема, в одному з випадків, військовим понтонно-мостової роти, які працювали у Київській області, виплатили 100 тисяч гривень «бойових».

Міністерство оборони консультується з Генштабом ЗСУ, щоб змінити чинні правила.

«Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо», — прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.