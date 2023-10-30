Meta оголосила вартість Facebook та Instagram без реклами для європейських користувачів

Компанія Meta оголосила вартість передплати без реклами для користувачів Instagram і Facebook у Європейському Союзі.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Нововведення стосується користувачів соцмереж у ЄС, Європейській економічній зоні та Швейцарії. Воно запрацює в листопаді. Також можна буде продовжити користуватися Facebook та Instagram безкоштовно з рекламою.

Щомісячна передплата коштуватиме €9,99 в браузері та €12,99 на iOS та Android.

До 1 березня 2024 року передплата розповсюджуватиметься на всі облікові записи користувача. Однак починаючи з 1 березня 2024 року за кожен додатковий акаунт потрібно буде заплатити €6 щомісяця з браузера та €8 — на iOS і Android.

Передплата — це спроба Meta виконати вимоги європейських регуляторів.