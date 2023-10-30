Прикордонники підтвердили знищення російського Су-25 поблизу Авдіївки

У Державній прикордонній службі підтвердили, що 29 жовтня на Авдіївському напрямку прикордонники збили російський штурмовик Су-25.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

Розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу прикордонного підрозділу збив літак окупантів. Після влучання штурмовик задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм.

Уранці 30 жовтня Генштаб ЗСУ вніс у зведення втрат росії у війні за минулу добу один знищений літак.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Су-25 (за класифікацією НАТО: Frogfoot) — броньований дозвуковий штурмовик, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також для знищення обʼєктів за заданими координатами.