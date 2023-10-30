ЦАХАЛ зайшов на околицю Гази і перерізав ключову дорогу на південь. Яка ситуація зараз

Армія оборони Ізраїлю перекинула в сектор Гази додаткові сили — війська просуваються на півдні, у центрі та на півночі ексклаву. За ніч авіація та артилерія завдали 600 ударів.

Представник ЦАХАЛ Данієль Хагарі заявив, що цієї ночі війська знищили десятки терористів, які «забарикадувалися в будинках» і намагалися атакувати колони.

Ізраїльські танки увійшли на околицю міста Газа і перерізали ключову дорогу Салах ад-Дін, що веде з півночі на південь палестинської території. Кореспондент The Times of Israel Емануель Фабіан передає, що танки ЦАХАЛ стріляють по підозрілих автомобілях. Він опублікував відео прямого пострілу танка в автівку.

Тим часом ООН повідомляє, що в сектор через пункт пропуску «Рафах», що на кордоні з Єгиптом, заїхали 33 вантажівки з гуманітарним вантажем — водою, їжею та медикаментами. Від початку блокади до ексклаву всього вʼїхало 117 вантажівок.

З них 70 перевозили медикаменти, 60 — продукти харчування і медикаменти, а 13 — воду та санітарно-гігієнічні засоби.

Рада Безпеки ООН сьогодні проведе засідання на запит Обʼєднаних Арабських Еміратів. Країна є однією з 10 обраних держав, які працюють над новою резолюцією щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС. Напередодні Рада безпеки відхилила чотири проєкти резолюцій: на один наклали вето США, на другий наклали вето росія та Китай, а ще два проєкти не набрали голосів.