В Україні планують запустити «смарт-мобілізацію». Як це працює

Міністерство цифрової трансформації планує запустити проєкт «смарт-мобілізації». Це дозволить людям самим обирати спеціалізацію, за якою мобілізуватися.

Про це повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтервʼю РБК-Україна.

Пілотний проєкт «смарт-мобілізація», за його словами, запустять через один чи два місяці.

«Ми будемо запускати пілот на операторів дронів. Приміром, людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобовʼязання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися», — додав Федоров.

Якщо громадянин залишив заявку, пройшов рекрутерів, тестування і навчання, то він точно потрапить туди, куди хотів мобілізуватися. Для цього всього не треба буде йти у військкомат.

Міністр зазначив, що після запуску проєкту буде зрозуміло, скільки українців самомобілізувалися і як це вплине на їхню мотивацію.