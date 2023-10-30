Кількість загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти» зросла до семи

Кількість загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом зросла до семи. У лікарні вранці помер 25-річний працівник.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі на лікуванні перебувають ще 12 поранених, двоє з яких — у реанімації.
- Увечері 21 жовтня росія вдарила ракетою С-300 по терміналу «Нової пошти» в селищі Новий Коротич Харківської області. Усі загиблі — працівники компанії. Останні секунди життя вони провели допомагаючи — сортували посилки з ліками та гуманітарною допомогою. Поряд із терміналом «Нової пошти» не було військових обʼєктів.