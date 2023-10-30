Кількість загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти» зросла до семи

Кількість загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом зросла до семи. У лікарні вранці помер 25-річний працівник.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі на лікуванні перебувають ще 12 поранених, двоє з яких — у реанімації.