У США знайшли мертвим чоловіка, який розстріляв щонайменше 18 людини у штаті Мен

Поліція знайшла мертвим чоловіка, підозрюваного в убивстві 18 людей в місті Льюїстон (штат Мен). Тіло 40-річного Роберта Карда знайшли поряд із центром з переробки сміття.

Про це йдеться в повідомленні офісу шерифа округу Андроскоггін.

Комісар Департаменту громадської безпеки штату Майк Саушак розповів, що Карда знайшли о 19:45 з вогнепальним пораненням, якого він, вочевидь, завдав собі сам.

Джерела AP у поліції також кажуть, що чоловік міг накласти на себе руки, оскільки в будинку, повʼязаному з підозрюваним, знайшли записку про самогубство. Вона була адресована синові Карда. У будинку також знайшли мобільний телефон підозрюваного.

Влада не підтвердила цю інформацію і відмовилася докладно розповісти про зміст записки.

Кард був резервістом армії США, але в липні йому призначили психіатричну експертизу, оскільки на тренуваннях він почав поводитися неадекватно.