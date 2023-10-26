У США чоловік застрелив 22 людини, ще 60 поранені

У місті Льюїстон (штат Мен) чоловік застрелив щонайменше 22 людини в барі Schemengees і боулінгу Sparetime Recreation. Ще приблизно 50—60 людей поранені.

Про це пише CNN.

Поліція опублікувала зображення можливого підозрюваного у стрілянині. Ним виявився 40-річний Роберт Кард. Правоохоронці описують його як сертифікованого інструктора зі зброї та резервіста армії США.

Президент Джо Байден поспілкувався телефоном із низкою законодавців штату Мен після масових розстрілів у Льюїстоні. Білий дім заявив про готовність надати будь-яку федеральну підтримку.

Стрілка розшукує поліція, а людей просять залишатися вдома і дослухатися вказівок влади.