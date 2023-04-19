Наступ росіян провалився. Вони продовжують атакувати Бахмут, а в інших місцях окупанти переходять до оборони. Ситуація на фронті на 420-й день великої війни. Інтерактивні мапи «Бабеля»

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Російська армія продовжує наступати в Бахмуті, але за останні 10 днів змогла захопити лише кілька кварталів. Окупанти також припинили спроби оточити місто ― два місяці вони намагалися перерізати дороги до Бахмуту. Під контролем України лишаються військова частина та квартали з багатоповерхівками в західній частині Бахмуту. Північ, південь і схід міста окупанти вже захопили. На решті напрямків росіяни не змогли просунутися і припиняють атаки. Вони переходять до оборони та готуються до контрнаступу української армії. Тим часом Словаччина передала Україні всі свої радянські винищувачі МіГ-29.

«Бабель» продовжує серію оглядів ситуації на фронті та головних подій, які на неї впливають. Дайджести виходять що десять днів. Ми розповідаємо про основні зміни лінії фронту та про місця, де тривають найжорсткіші бої, пояснюємо ротації російських військ, розказуємо про отриману західну техніку, удари ЗСУ по обʼєктах росіян і багато іншого.

Зимово-весняний наступ росіян повністю провалився. Про це заявив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Ситуація на фронті теж це підтверджує ― окупанти просуваються лише в Бахмуті, захоплюючи будівлю за будівлею. Також вони досі намагаються наступати навколо Авдіївки на Донеччині, але за останній тиждень майже не захопили нових позицій. На всіх інших напрямках росіяни не просунулися і припинили великі атаки. Буданов каже, що тепер окупанти переходять до стратегічної оборони, а власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин закликає російську владу оголосити про перемогу, припинити «СВО» і закріпитися на вже захоплених територіях. Тим часом путін відвідав штаби російських військ на окупованих територіях Луганської та Херсонської областей.

Лінія фронту майже стабілізувалася. На початку року росіяни розпочали свій «великий» наступ, та відтоді змогли лише захопити Соледар і майже повністю взяти Бахмут. На решті напрямків атаки окупантів відбили.

Західні медіа продовжують обговорювати майбутній контрнаступ України, спілкуватися з експертами та джерелами у військово-політичному керівництві країн-партнерів України, намагаються вгадати, коли і де він почнеться. Видання The Washington Post повідомило, що контрнаступ затримується через погану погоду, витік документів Пентагону і повільні поставки зброї та боєприпасів. Аналітики наголосили, що український наступ буде вкрай складним, оскільки росіяни встигли окопатися і збудувати кілька ліній оборони. Це може призвести до того, що такого обвалу фронту, як був у Харківській області восени 2022 року, не станеться, а українські війська просунуться лише на кілька десятків кілометрів. Однак очільник Пентагону Ллойд Остін зазначив, що в України є «чудовий план» контрнаступу, а її армія отримала значну частину можливостей для його реалізації. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що рішення про початок контрнаступу ухвалюватимуть останньої миті.

Уже другий тиждень західні медіа продовжують публікувати різні деталі зі злитих документів Пентагону. Винуватця витоку вже знайшли ― це 21-річний нацгвардієць Джек Тейшейра зі штату Массачусетс. Він працював у розвідувальному крилі та підтримував електронну систему, в якій поширюються секретні документи, тому і мав доступ до секретної інформації, яку потім публікував у закритому Discord-каналі. В одному з документів зазначається, що США не бачать можливості завершення війни до кінця 2023 року. Там вважають, що бойові дії зайдуть у глухий кут і наступного року вони триватимуть.

Тим часом у росії 11 квітня Державна дума ухвалила закон про електронні повістки. Тепер повістки до військкоматів росіянам зможуть приходити в електронний кабінет на державному сайті «Госуслуги». Навіть якщо не заходити на сайт, через 7 днів влада вважатиме, що повістку отримали і прочитали. Після надсилання повістки росіянину заборонять виїзд за кордон. Якщо ж він не зʼявиться у військкомат, анулюють його водійське посвідчення, заборонять продавати житло, отримувати кредити тощо. Також Держдума дозволила росіянам одразу після школи йти на контрактну службу в армію. А ще відтепер росіян можуть записати у військовий запас навіть без їхнього відома та візиту до військкомату. Це може свідчити про підготовку російської влади до другої хвилі мобілізації.

Уже понад місяць росіяни не влаштовують масованих ракетних ударів. За останні 10 днів вони майже не використовували дрони-камікадзе Shahed-136. Росіяни запускали їх лише по обʼєктах неподалік лінії фронту. Однак вони продовжують використовувати керовані авіабомби, якими завдають великої шкоди прифронтовим і прикордонним містам та селам.

У Харківській області лінія фронту не змінюється. Росіяни досі контролюють невелику територію на північному сході, неподалік російсько-українського кордону. Окупанти намагаються наступати в бік Купʼянська та вздовж річки Оскіл, щоб відкинути українську армію за неї.

У Луганській області росіяни теж не просуваються. Найбільші бої тривають у районі села Діброва та в лісах, що на південь від Кремінної. Головна мета росіян ― відсунути українські війська від міст Кремінна та Сватове, а також від траси між ними. Але за понад два місяці вони просунулися лише на кілька кілометрів.

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На південному березі річки Сіверський Донець ― адмінмежі Луганщини та Донеччини ― росіяни продовжують наступати на селище Білогорівка та села Верхньокамʼянське і Спірне. Біля Білогорівки вони змогли захопити кілька українських позицій та підійти ближче до неї. Ці населені пункти прикривають фланг українським військовим, які стримують росіян за Соледаром, і не дають їм швидко й одночасно з кількох боків дістатися Сіверська. Цьому напрямку окупанти приділятимуть менше уваги, поки не захоплять Бахмут.

Росіяни повільно просуваются в Бахмуті, навколо міста їх повністю зупинили. Українські війська намагаються тримати лінію фронту вздовж залізничної лінії, але на півночі та півдні росіяни її перейшли. Наразі Україна контролює територію військової частини та кілька багатоповерхових кварталів на заході Бахмуту ― загалом приблизно 20% міста. Також українські війська активно мінують будівлі під час відступу, а коли в них заходять росіяни та займають позиції ― дистанційно підривають.

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На всіх інших напрямках на Донеччині ситуація майже не змінилася. Окупанти повільно просуваються на схід і північ від Авдіївки, водночас знищуючи місто авіабомбами. Однак до оточення Авдіївки ще далеко. На південь від міста росіяни вже кілька тижнів не мають успіхів. Зараз основні бої тривають на захід від села Новобахмутівка вздовж дороги Костянтинівка ― Донецьк.

Також точаться бої в місті Марʼїнка, але просунутися там росіянам не вдається. Натомість у районі міста Вугледар ситуація стабілізувалася, й окупанти поки що не намагаються активно наступати.

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У Запорізькій області лінія фронту не змінюється. Ані росія, ані Україна поки не намагаються масштабно атакувати на цьому напрямку, але продовжують взаємні обстріли.

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У Херсонській області лінія фронту теж не змінюється ― вона стабілізувалася по річці Дніпро. Там продовжуються взаємні обстріли через річку. Найімовірніше, лінія фронту по Дніпру тут буде незмінною, поки окуповану територію Запорізької області не почнуть звільняти.

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У Словаччині 17 квітня повідомили, що передали Україні всі свої 13 радянських винищувачів МіГ-29. Чотири з них відправили своїм ходом ще наприкінці березня, а тепер доставили решту 9 ― уже наземним шляхом. Це може означати, що значна частина цих літаків у поганому стані та потребує ремонту або стане донором запчастин для інших українських винищувачів.

У злитих документах Пентагону є інформація про те, що Єгипет планував таємно експортувати росії снаряди для реактивних систем залпового вогню. Але план зупинився в березні 2023 року. Цьому передували переговори з високопосадовцями США. Після цього Єгипет схвалив продаж США артилерійських снарядів калібру 152 і 155 мм, які потім передадуть Україні. У документах вказується, що Каїр нібито планував використовувати свої потужності з виробництва зброї для України як важіль, щоб отримати сучасну військову техніку США, зокрема винищувачі F-35 і ЗРК Patriot.

Рада Євросоюзу 13 квітня погодила виділення мільярда євро в рамках Європейського фонду миру на боєприпаси для Сил оборони України. Ця сума дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам вартість боєприпасів, які вони передадуть Україні зі своїх запасів або закуплять у виробників.

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