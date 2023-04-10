Росіяни захопили центр Бахмуту, у місті вуличні бої, проте окупанти так і не змогли його оточити. Ситуація на фронті на 411-й день великої війни. Інтерактивні мапи «Бабеля»

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Російська армія так і не змогла оточити Бахмут, а за останні 10 днів взагалі не просунулась. Усі зусилля окупанти перекинули на вуличні бої в Бахмуті. Вони захопили центр міста, який майже повністю зруйнований. Зараз росіяни рухаються у бік залізничної гілки, яка перерізає місто з півночі на південь. Найжорсткіші бої точаться в районі залізничного вокзалу та автостанції. На інших напрямках на Донбасі за останній тиждень майже нічого не змінилося.

«Бабель» продовжує серію оглядів ситуації на фронті та головних подій, які на неї впливають. Дайджести виходять що десять днів. Ми розповідаємо про основні зміни лінії фронту та про місця, де тривають найжорсткіші бої, пояснюємо ротації російських військ, розказуємо про отриману західну техніку, удари ЗСУ по обʼєктах росіян і багато іншого.

Західні аналітики та політики обговорюють майбутній контрнаступ України. Державний секретар Ентоні Блінкен публічно заявив, що очікуює контрнаступ у найближчі тижні. Цього не приховують і в Україні — міністр оборони Олексій Резніков вже казав, що контрнаступ почнеться у квітні-травні одразу на кількох напрямках. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що в Україні про те, коли та де почнеться контрнаступ, знають не більше ніж пʼятеро людей.

Усе це нагадує літо 2022 року, коли в українській владі теж публічно казали про плани відвоювати південь. Через це російська армія перекинула на Херсонщину одні з найкращих своїх підрозділів, а також збудувала там кілька ліній оборони. Наприкінці серпня українські військові справді почали контрнаступ у Херсонській області, а вже за кілька днів пішли в атаку на Харківщині, звільнили майже всю територію області, а потім ще й Лиман на Донеччині, і впритул наблизилися до міст Сватове та Кремінна на Луганщині. Лише завдяки мобілізації росіяни змогли стримати наступ Сил оборони України та стабілізувати лінію фронту.

Тим часом в інтернеті зʼявилися американські засекречені документи, частина з яких стосується контрнаступу України. Деякі з них 5—6 квітня почали поширювати в російських Telegram-каналах. Через це на документи звернули увагу багато розслідувачів і журналістів — першим про витік написало видання The New York Times, а в Пентагоні вже почали перевірки. Загалом розслідувачі виявили вже десятки злитих документів. Більшість із них стосуються війни в Україні та містять чутливу інформацію про українську армію, однак також там є звіти та розвідувальна інформація про події в інших частинах світу. У документах є оцінки втрат України та росії, описаний процес навчання та забезпечення технікою нових бригад ЗСУ, оцінка стану ґрунтів в Україні, аналіз української ППО та її розташування тощо. У зливі документів одразу запідозрили російську розвідку, проте розслідувачі, зокрема у Bellingcat, зʼясували, що вперше документи опублікували в деяких Discord-серверах ще на початку року. А росіяни лише зараз їх помітили й оприлюднили — та ще й відредагували, значно занизивши свої втрати та завищивши українські.

Є підстави вважати, що ці документи справжні. Вони містять багато підтвердженої публічної та непублічної інформації, створені в єдиному форматі, використовують військові визначення НАТО та, найімовірніше, були сфотографовані на чиємусь робочому столі. На одній з фотографій, крім документа, виявили шматок брошури однієї з американських компаній, що продає камери та прилади нічного бачення як для полювання, так і для військових прицілів.

Російська армія активно готується й до оборони Криму. Видання The Washington Post опублікувало низку супутникових знімків, на яких видно лінії оборони росіян на півночі півострова — кілька рядів окопів, між якими облаштовані переходи та місця для техніки. Крім цього, на північ Криму росіяни переганяють і техніку з баз зберігання.

Уже місяць немає масованих ракетних ударів по Україні. Росіяни переважно використовують або іранські дрони-камікадзе Shahed, або ракети з комплексів С-300 чи керовані авіабомби по прифронтових регіонах. По енергетиці окупанти бити майже перестали, зараз стріляють переважно по військових обʼєктах.

У Харківській області лінія фронту залишається незмінною. Росіяни досі контролюють невелику територію на північному сході, неподалік російсько-українського кордону. Окупанти намагаються наступати в бік Купʼянська та вздовж річки Оскіл, щоб відкинути українську армію за неї. Вони атакують у районі сіл Гряниківка та Масютівка, але без успіхів.

У Луганській області росіяни теж наступають щодня, але без особливих успіхів. Вони просуваються на сотні метрів на окремих напрямках. Окупанти намагаються наступати на села Невське, Макіївка на Луганщині та Терни і Ямполівка на Донеччині. Бої також тривають у районі села Діброва і в лісах на південь від Кремінної. Головна мета росіян — відсунути українські війська від міст Кремінна та Сватове, а також від траси між ними.

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На південному березі річки Сіверський Донець — адмінмежі Луганщини та Донеччини — росіяни намагаються наступати на селище Білогорівка та села Верхньокамʼянське і Спірне. Ці пункти прикривають фланг українським військовим, які стримують росіян за Соледаром і не дають їм швидко й одночасно з кількох боків дістатися Сіверська. Цьому напрямку окупанти приділятимуть менше уваги, допоки не захоплять Бахмут.

Навколо Бахмуту росіян зупинили повністю. Окупанти так і не змогли оточити місто завдяки українському підкріпленню, яке утримує кілька невеликих доріг до міста. Через це росіяни перекинули всі свої зусилля на вуличні бої в самому Бахмуті. Вони захопили центр міста та кілька адміністративних будівель. Зокрема, власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин навіть заявив про «юридичне взяття Бахмуту» і розмахував російським прапором на місці, де була місцева адміністрація. Зараз будівля повністю зруйнована, як і багато інших навколо неї.

Росіяни в Бахмуті зараз намагаються наступати до залізничної гілки, яка перерізає все місто з півночі на південь. Найзапекліші бої точаться за залізничний вокзал Бахмуту й автостанцію, яка розташована поруч. Поки що окупантам не дають перейти залізницю, за якою розташовані квартали з багатоповерхівками та територія військової частини. До повномасштабного вторгнення в Бахмуті базувалася 54 бригада ЗСУ. Загалом українські війська зараз контролюють приблизно третину міста — його західну частину.

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На решті напрямків на Донеччині ситуація майже не змінилася. Окупанти повільно просуваються на схід і північ від Авдіївки, паралельно знищуючи місто авіабомбами. Але до оточення Авдіївки ще далеко. Також тривають бої в місті Марʼїнка, але просунутися там росіянам не вдається. Натомість у районі міста Вугледар ситуація стабілізувалася, й окупанти поки що не намагаються активно наступати.

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У Запорізькій області лінія фронту не змінюється. Ані росія, ані Україна поки не намагаються масштабно атакувати на цьому напрямку, але продовжують взаємні обстріли. Майже щодня лунають вибухи навколо окупованого Мелітополя.

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У Херсонській області лінія фронту теж не змінюється — вона стабілізувалася по річці Дніпро. Там продовжуються взаємні обстріли через річку. Найімовірніше, лінія фронту по Дніпру тут буде незмінною, допоки не почнуть звільняти окуповану територію Запорізької області.

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Україна продовжує отримувати від Заходу радянську авіацію. Свої винищувачі МіГ-29 почала передавати Польща. Польський президент Анджей Дуда розповів, що загалом Україна отримає 14 таких винищувачів. Нещодавно Польщу відвідав український президент Володимир Зеленський, який домовився про закупівлю іншої польської зброї. Ідеться про 150 бронетранспортерів Rosomak, самохідні міномети Rak і переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun.

Четвертого квітня США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда. Він майже повністю складається з різних боєприпасів, зокрема до систем ППО та HIMARS. Також Штати передають паливозаправники, протидронні системи, бензовози, понтонні переправи, радари тощо.

Уряд Північної Македонії 30 березня схвалив поставки Україні бойових гелікоптерів. Перед тим міністр оборони країни Славʼянка Петровська казала, що українська армія отримає 12 радянських гелікоптерів Мі-24. Їх Північна Македонія у 2001 році придбала в України.

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