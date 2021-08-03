Збираюся відпочити на півдні Європи, але бачу новини про масштабні пожежі. Усе так погано? Розповідаємо, що відбувається в Туреччині, Греції, Італії, Албанії та на Кіпрі просто зараз

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Уже тиждень у південних країнах Європи тривають масштабні лісові пожежі. Через аномальну спеку та сильний вітер рятувальникам важко впоратися з вогнем. Особливо постраждали курортні зони на півдні Туреччини. Тут довелося евакуювати місцевих жителів і туристів, до лікарень потрапили сотні людей, вісім — загинули. Також із пожежами борються у південних регіонах Італії, Греції та Албанії. Висока пожежна небезпека зберігається і на Кіпрі. «Бабель» розповідає, що відбувається в цих країнах просто зараз, наскільки висока загроза для туристів і які регіони залишаються найбільш небезпечними.

У Туреччині через пожежі на півдні країни евакуюють туристів, є загиблі, влада каже про підпал

Від середини минулого тижня в Туреччині почалися масштабні лісові пожежі в провінціях Мугла, Адана, Мерсін і Анталья, де розташовані популярні курорти. Рятувальники евакуювали жителів з десятків населених пунктів, а також туристів з декількох готелів у курортних містах Бодрум і Мармарис.

За словами міністра охорони здоровʼя Туреччини, станом на 1 серпня через пожежі 864 людини потрапили до лікарень, вісім загиблих — сім у провінції Анталья і один у місті Мармарис.

Для боротьби з пожежами в Туреччині направили літаки, вертольоти і бульдозери. Допомогу турецьким рятувальникам відправили кілька країн, зокрема й Україна — 30 липня український пожежний літак вилетів до Туреччини.

Як повідомив 2 серпня міністр сільського та лісового господарства Туреччини, 122 зі 129 пожеж у 35 провінціях вдалося взяти під контроль. Однак МЗС України поки не рекомендує українцям їхати в регіони Туреччини, які охоплені лісовими пожежами.

Що ж стосується причин пожежі, то турецька влада вже кілька днів розглядає версію навмисного підпалу як головну. У понеділок, 2 серпня, турецькі ЗМІ написали, що до пожеж може бути причетна організація «Діти вогню», повʼязана з Робітничою партією Курдистану, яка в Туреччині вважається екстремістською організацією.

У Греції пожежі в районі Афін і на острові Родос

У Греції від минулого вівторка, 27 липня, вирують лісові пожежі. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапило кілька десятків людей, які надихалися диму.

У суботу, 31 липня, лісова пожежа почалася на півострові Пелопоннес на півдні Греції. Влада евакуювала людей з пʼяти сіл регіону. А в неділю, 1 серпня, сильна пожежа розгорілася на грецькому острові Родос. Через це майже весь острів на кілька годин залишився без електрики і води. Рятувальникам вдалося локалізувати вогнища пожежі та запобігти поширенню вогню на Долину Метеликів — рідкісний у Європі природний заповідник.

За словами заступника міністра у справах захисту громадян, тільки за минулі вихідні, 31 липня та 1 серпня, у Греції було понад сотню лісових пожеж. Більшу частину вдалося згасити на початковій стадії, однак високий ризик пожеж як і раніше зберігається в багатьох регіонах країни.

В Італії від пожеж постраждали Сардинія і Сицилія

Від 24 липня італійський острів Сардинія охопили лісові пожежі. Довелося евакуювати близько 400 жителів, постраждало кілька тисяч гектарів угідь, також пошкоджені будинки. На наступний день пожежникам вдалося впоратися з вогнем і люди повернулися до своїх домівок. Однак влада каже про катастрофу для сільського господарства острова.

У ніч на 31 липня пожежі спалахнули на італійському острові Сицилія. Особливо постраждало місто Катанія. Пожежі були настільки серйозними, що на багатьох курортах острова стали осідати шари попелу. Влада кількох сицилійських муніципалітетів заявляє про підпали, в яких звинувачують мафію.

У неділю, 1 серпня, лісові пожежі почалися в італійському регіоні Абруццо на узбережжі Адріатики. Найбільше від вогню постраждало місто Пескара.

За останню добу італійські рятувальники загасили понад 800 лісових пожеж, в основному на півдні країни. Італійська влада повідомляє про «червоний» рівень небезпеки пожеж у містах Палермо, Барі, Катанія, Кампобассо, Фрозіноне, Пескара, Трієст і Перуджа.

В Албанії і на Кіпрі пожежі на високогірʼї

Від минулого тижня тривають масштабні лісові пожежі на півострові Карабурун у провінції Вльора на півдні Албанії. Вигоріло вже близько десяти гектарів високогірних лісів і пасовищ. До гасіння пожежі долучили військових, які намагаються не допустити, щоб вогонь перекинувся в Національний парк Ллогара, розташований у гірському районі приблизно за 40 кілометрів від курортного міста Вльора.

На початку липня на Кіпрі сталися наймасштабніші лісові пожежі за останні десятиліття. Перша почалася в районі Лімасола у південній частині острова. Потім вогонь швидко поширився на сусідні регіони. Внаслідок пожеж загинули чотири людини, а влада Кіпру звернулася по міжнародну допомогу. На сьогодні на острові залишається «червоний» рівень пожежної небезпеки.

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