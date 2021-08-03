Собираюсь отдохнуть на юге Европы, но вижу новости о масштабных пожарах. Все так плохо? Рассказываем, что происходит в Турции, Греции, Италии, Албании и на Кипре прямо сейчас

В Турции из-за пожаров на юге страны эвакуируют туристов, есть погибшие, власти говорят о поджоге

С середины прошлой недели в Турции начались масштабные лесные пожары в провинциях Мугла, Адана, Мерсин и Анталья, где расположены популярные курорты. Спасатели эвакуировали жителей из десятков населенных пунктов, а также туристов из нескольких отелей в курортных городах Бодрум и Мармарис.

По словам министра здравоохранения Турции, по состоянию на 1 августа из-за пожаров 864 человека попали в больницы, есть восемь погибших — семь в провинции Анталья и еще один в городе Мармарис.

Для борьбы с пожарами в Турции направили самолеты, вертолеты и бульдозеры. Помощь турецким спасателям отправили несколько стран, в том числе и Украина — 30 июля украинский пожарный самолет вылетел в Турцию.

Как сообщил 2 августа министр сельского и лесного хозяйства Турции, 122 из 129 пожаров в 35 провинциях удалось взять под контроль. Однако МИД Украины пока не рекомендует украинцам ехать в регионы Турции, которые охвачены лесными пожарами.

Что же касается причин пожара, то турецкие власти уже несколько дней рассматривают версию умышленного поджога как главную. В понедельник, 2 августа, турецкие СМИ написали, что к пожарам может быть причастна организация «Дети огня», связанная с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции считается экстремистской организацией.

В Греции пожары в районе Афин и на острове Родос

В Греции, начиная с прошлого вторника, 27 июля, бушуют лесные пожары. Опасной была ситуация неподалеку от Афин в районе населенных пунктов Стамата и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попало несколько десятков человек, которые надышались дымом.

В субботу, 31 июля, лесной пожар начался на полуострове Пелопоннес на юге Греции. Власти эвакуировали людей из пяти деревень региона. А в воскресенье, 1 августа, сильный пожар разгорелся на греческом острове Родос. Из-за этого почти весь остров на несколько часов остался без электричества и воды. Спасателям удалось локализовать очаги пожара и предотвратить распространение огня на Долину Бабочек — редчайший в Европе природный заповедник.

По словам заместителя министра по делам защиты граждан, только за минувшие выходные, 31 июля и 1 августа, в Греции было более сотни лесных пожаров. Большинство из них удалось потушить на начальной стадии, однако высокий риск пожаров по-прежнему сохраняется во многих регионах страны.

В Италии от пожаров пострадали Сардиния и Сицилия

Начиная с 24 июля, итальянский остров Сардиния охватили лесные пожары. Пришлось эвакуировать около 400 жителей, пострадало несколько тысяч гектаров угодий, также повреждены дома. На следующий день пожарным удалось справиться с огнем, и люди вернулись в свои дома. Однако, власти говорят о катастрофе для сельского хозяйства острова.

В ночь на 31 июля пожары вспыхнули на итальянском острове Сицилия. Особенно пострадал город Катания. Пожары были настолько серьезными, что на многих курортах острова стали оседать слои пепла. Власти нескольких сицилийских муниципалитетов заявляют о поджогах, в которых обвиняют мафию.

В воскресенье, 1 августа, лесные пожары начались в итальянском регионе Абруццо на побережье Адриатики. Больше всех от огня пострадал город Пескара.

За последние сутки итальянские спасатели потушили более 800 лесных пожаров, в основном на юге страны. Итальянские власти сообщают о «красном» уровне опасности пожаров в городах Палермо, Бари, Катания, Кампобассо, Фрозиноне, Пескара, Триест и Перуджа.

В Албании и на Кипре пожары на высокогорье

С прошлой недели продолжаются масштабные лесные пожары на полуострове Карабурун в провинции Влера на юге Албании. Выгорело уже около 10 гектаров высокогорных лесов и пастбищ. К тушению пожара подключили военных, которые пытаются не допустить, чтобы огонь перекинулся в Национальный парк «Логара», расположенный в горном районе примерно в 40 километрах от курортного города Влера.

В начале июля на Кипре случились самые масштабные лесные пожары за последние десятилетия. Первый начался в районе Лимасола в южной части острова. Затем огонь быстро распространился на соседние регионы. В результате пожаров погибли четыре человека, а власти Кипра обратились за международной помощью. На сегодня пожароопасность на острове остается на «красном» уровне.

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