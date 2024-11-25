КНДР відправляє на війну в Україну своїх людей, зброю, боєприпаси та найкращих генералів. Навіщо Північній Кореї такий союзник як Росія?

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Getty Images / «Бабель»

Північна Корея за останні два роки сильно зблизилися з Росією. Вона постачає їй боєприпаси, ракети та навіть людей. Росіяни розплачуються їжею та сучасними військовими технологіями. Їхня співпраця сягнула максимуму з часів розпаду Радянського Союзу. «Бабель» згадує історію відносин РФ та КНДР і розповідає, навіщо Кім Чен Ину потрібна Росія.

Північна Корея підтримувала Росію завжди — так склалося історично. Цю країну створили дві комуністичні держави: СРСР та Китай. Режим Кімів завжди орієнтувався на них, отримував від них допомогу та підтримував у зовнішній політиці.

Портрети Володимира Леніна і Йосипа Сталіна (верхній ряд) на параді на центральній площі Пхеньяну. Це святкування восьмої річниці визволення від японської окупації, 15 серпня 1953 року. Getty Images / «Бабель»

Від самого початку російсько-української війни КНДР виступала за Росію на всіх міжнародних майданчиках. Її представники не підтримували резолюції ООН про засудження російської агресії, про порушення прав на окупованих територіях чи про підтримку територіальної цілісності України. У 2017 році МЗС Північної Кореї зазначило, що визнає Крим російським.

Під час великої війни КНДР продовжила підтримувати Росію. Офіційні пропагандистські медіа не згадували війну напряму, але постійно хвалили російську владу. Наприклад за те, як вона обстоює свої безпекові інтереси.

Тринадцятого липня 2022 року Північна Корея офіційно визнала «ЛДНР». У відповідь Україна розірвала з нею дипломатичні відносини, які й без того були на мінімумі. Свого часу Північна Корея закрила своє посольство у Києві, як і в багатьох інших східноєвропейських країнах, заради економії коштів. Але КНДР цікавили українські технології, особливо ракетні. Один із найгучніших випадків шпіонажу стався в 2011 році, коли українська контррозвідка спіймала двох північнокорейських агентів, які планували викрасти документи з заводу «Південмаш». Обидва отримали по 8 років в’язниці.

Після 2022 року співпраця між Пхеньяном та Москвою почала зростати. Вже у вересні США заявили, що Північна Корея готується до поставок боєприпасів Росії, а за кілька місяців підтвердили це офіційно. У 2023 році до Росії з офіційним візитом приїхав лідер КНДР Кім Чен Ин. Він заявив, що підтримує РФ у її «священній боротьбі» із Заходом і підтверджує, що його країна «завжди буде з Росією». Путін же визнавав, що КНДР зацікавлена в ракетних технологіях, щоб будувати свої супутники та освоювати космос.

Кім Чен Ин під час офіційного візиту в Росію на космодромі «Східний», вересень 2023 року. Getty Images / «Бабель»

У 2024 році стало зрозуміло, що партнерство Росії та КНДР виходить на новий, вищий рівень. На Радбезі ООН, де Росія у питаннях Північної Кореї завжди оглядалася на позицію Китаю, російський представник наклав вето на продовження мандата Групи експертів, яка досліджувала, чи дотримуються міжнародні санкції проти КНДР. Мандат цієї групи щорічно продовжувався з 2010 року. Вже в червні Путін особисто поїхав до Пхеньяну, де підписав із КНДР оборонний пакт, який зобов’язує Росію та Північну Корею прийти на допомогу одна одній у разі нападу.

За два роки великої війни відносини між Росією та КНДР стали найтіснішими з часів розпаду Радянського Союзу. Північна Корея мільйонами відправляє в Росію боєприпаси. Наприкінці 2023 року росіяни вперше атакували Україну північнокорейськими балістичними ракетами KN-23. Улітку 2024 року український дрон зафіксував на фронті протитанкову установку, дуже схожу на північнокорейський Bulsae-4. А вже в листопаді в інтернеті з’явилися знімки, як Росією перевозять далекобійні артилерійські системи з КНДР Koksan.

Український мілітарний портал

Український мілітарний портал

Найголовніша поставка з Північної Кореї — це військові. У жовтні 2024 року західні медіа почали писати, що КНДР відправила свої війська на територію Росії. Розвідка Південної Кореї детально описала, як це відбувалося: із кількістю людей, маршрутами, а також полігонами, де навчають північних військових. Українська розвідка повідомила, що Росія планує використати їх у Курській області, щоб витиснути українську армію. Загалом РФ зібрала близько 10 тисяч військових КНДР.

Один із керівників північнокорейського угруповання в Росії — заступник начальника Генштабу армії КНДР генерал Кім Йон Бок. Він наближений до Кім Чен Ина та керує найбільшим підрозділом спецпризначення у світі. Тривалий час він був у тіні, але почав з’являтися на публіці саме після візиту Путіна до Пхеньяну.

Заступник начальника Генштабу армії КНДР генерал Кім Йон Бок. Getty Images / «Бабель»

Разом із Кім Чен Ином він то відвідував постраждалі від повеней регіони, то був поруч під час військових навчань. Востаннє північнокорейські медіа згадували про нього 6 жовтня — через кілька днів після цього Кім Йон Бок вирушив до Росії. Але чи живий цей генерал зараз — невідомо. Україна отримала дозвіл на удари західними далекобійними ракетами по Росії — і вдарила ними по одному з командних пунктів росіян у Курській області. Найімовірніше, саме там був поранений один із північнокорейських генералів, про що писала The Wall Street Journal.

Взамін на підтримку Кім Чен Ин отримує від Росії військові технології. Окрім ракет, випробування яких Північна Корея проводить регулярно, загальний стан її армії застарілий. Велика кількість танків та бронемашин — це старі радянські розробки. В авіації хоч і є літаки МіГ-29 та Су-25, на яких воює і Україна, але також багато і старіших версій. Те ж саме стосується і систем протиповітряної оборони.

Західні медіа та дослідники регулярно звітують, що Росія розплачується з КНДР за військову допомогу. Вона допомагає їй обходити санкції і лише з початку 2024 року поставила мільйон барелів нафти. Не забуває Кім і про їжу, бо голод у КНДР — це постійна проблема, оскільки більшість державних коштів Північна Корея вкладає в розвиток оборонно-промислового комплексу, а не в економіку та добробут населення. Росія планує передати КНДР 600—700 тисяч тонн рису, а також вже відправила майже 500 кіз.

Головне занепокоєння у Заходу викликає можлива передача від Росії сучасних ракетних та ядерних технологій. Підтверджень цьому поки що немає, але вже у жовтні КНДР нібито успішно випробувала балістичну ракету, яка досягла найвищої висоти — 8 000 км. В японському уряді кажуть, що якби ця ракета летіла по звичайній траєкторії, то могла б подолати до 15 тисяч кілометрів. Цього достатньо, аби дістати до майже будь-якої точки в США. Крім цього, у Південній Кореї підтвердили, що росіяни допомагають посилити ППО над Пхеньяном. Експерти кажуть, що в КНДР, імовірно, поїхали російські зенітно-ракетні комплекси С-400, радіолокаційні системи та зенітні ракети.

Браузер не підтримує відео Випробування балістичної ракети КНДР. YouTube

На тлі цих подій росте напруга на Корейському півострові. У березні 2022 року на президентських виборах у Південній Кореї переміг кандидат від опозиції — консерватор Юн Сок Йоль. Він, на відміну від опонентів-лібералів, зайняв жорсткішу позицію щодо Північної Кореї та виступає за посилення військової співпраці зі США. Аж до того, щоб розмістити на території Південної Кореї американську ядерну зброю.

Після перемоги Юн Сок Йоля обидві Кореї почалися обмінюватися сигналами. Вони відправляють одна одній безпілотники з агітаційними листівками чи сміттям, збільшують кількість пропагандистських гучномовців, проводять військові навчання та оголошують бойову готовність військ на кордоні. Кім Чен Ин у 2024 році змінив зовнішню політику КНДР і відмовився від усталеної мети свого діда та батька — возз’єднання Кореї. Тепер він погрожує повністю «знищити» США та Південну Корею у разі провокації, закриває всі відомства, які відповідали за примирення з Сеулом, а також переписує Конституцію КНДР, щоб закріпити за Південною Кореєю статус головного ворога.

Браузер не підтримує відео Північна Корея підірвала дорогу і залізничну колію на кордоні з Південною Кореєю, жовтень 2024 року. YouTube

Навіщо за цих умов Північній Кореї сучасні військові технології від Росії, а також бойовий досвід для своїх військ — питання риторичне.

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