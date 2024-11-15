Лана Шевчук — колишня ведуча проросійських каналів, які заборонили в Україні. Хто вона така? І з ким говорить на новому майданчику «Лана Тут»?

Тексти

«Бабель»

Лана Шевчук — українська ведуча. Більшість каналів, на яких вона працювала з 2018 року, заборонили як проросійські — РНБО наклала санкції на телеканали NewsOne, «Наш», «Перший незалежний», YouTube закрив канали «Да, это так» і «Вышка». У серпні 2024 року Шевчук запустила новий проєкт — канал «Лана Тут», на який вона запрошує багато «експертів широкого профілю». Вони критикують уряд президента Зеленського, спекулюють на темі мобілізації та повідомляють, що Захід і РФ вестимуть переговори без України. До повномасштабного вторгнення, у 2021 році, на стримах ведучого телеканалу ZIK Василя Апасова Шевчук ділилась кількома конспірологічними теоріями, які співзвучні з російською пропагандою. Наприклад, розповідала про біолабораторії США в Україні. Журналістка «Бабеля» Софія Коротуненко дослідила біографію ведучої, переглянула чимало її ефірів і розповідає, хто така Лана Шевчук, хто її гості та про що вони розповідають.

Хто така Лана Шевчук?

Вона українська журналістка. З 2005 року представлялась Світланою Умінською, у 2017 році — Світланою Шевчук, а з 2018-го — Ланою Шевчук.

З 2005 року Умінська працювала на телеканалі «Перший національний» — була ведучою програми «Формула краси», ток-шоу «Здоровʼя» і соціальної програми «Знайдемо вихід». У 2007 році закінчила факультет кіно і телебачення КНУКіМ, де вчилась на дикторку і ведучу телепрограм.

Пресконференція нового ток-шоу «Здоров’я», серпень 2010 року. VK / «Бабель»

З 2011 до 2012 року була шеф-редакторкою реаліті-шоу «СіТі блог» на київському телеканалі «СіТі», який входив до медіахолдингу Ігоря Коломойського 1+1 Media. Шоу обіцяло прославити учасників, показуючи їхній столичний спосіб життя.

У 2012 році почала працювати на телеканалі «Тоніс», де вела програму «Алло, лікарю!». У 2017 році на базі «Тонісу» запустили телеканал «Прямий». Номінально він належав політику Володимиру Макеєнку, але справжнім власником вважали Петра Порошенка, який у 2021 році викупив телеканал. На «Прямому» Умінська стала ведучою проєкту «Політика здоров’я» і представлялась в ефірі вже Світланою Шевчук.

YouTube

YouTube

Робота на телеканалах, на які наклали санкції

Шевчук каже, що звільнилася з «Прямого», бо не зійшлася «політичними й творчими поглядами». У 2018 році вона влаштувалась ведучою на канал Віктора Медведчука NewsOne, з її слів — «[місце], що ближче, рідніше і тепліше, там більше розуміння».

На NewsOne вона представлялась як Лана Шевчук і вела ток-шоу «Політика здоровʼя». На ньому запрошені експерти зазвичай не давали медичних порад глядачам, як у попередніх проєктах ведучої, а критикували чинну владу і сперечались на теми, повʼязані зі сферою охорони здоровʼя. Наприклад, обговорювали, «хто знищив санепідемслужбу України», і «шокуючі наслідки локдауну».

Лана Шевчук разом з гостями «Політики здоровʼя» на телеканалі NewsOne, жовтень 2020 року. Instagram / «Бабель»

Чимало гостей в ефірах Шевчук — на «Політиці здоров’я» і «Своїх» — піарили Віктора Медведчука. Вони також відомі антинауковими або проросійськими тезами. Ось деякі з них: Михайло Чаплига — псевдоексперт, виправдовує анексію Криму і російську агресію, звинувачує Україну в тероризмі.

Олександр Охріменко — псевдоексперт, каже, що епідемії коронавірусу не існує, а учасники Революції гідності — злочинці, які порушили Конституцію України.

Юрій Дудкін — політичний коментатор, виправдовує анексію Криму і каже, що Україна має погодитись на «миротворчі пропозиції Росії». У 2021 році СБУ повідомила йому про підозру в держзраді. Слідчі кажуть, що Дудкін створив мережу груп і каналів у соцмережах, які фінансувала РФ. Вони займались підривною діяльністю на користь спецслужб РФ.

Анатолій Шарій — блогер і політик, поширював російські наративи про війну на сході України. У лютому 2021 році СБУ повідомила йому про підозру в держзраді, а ще за кілька днів його оголосили в державний розшук.

Олександр Лазарев — псевдоексперт, називає бойові дії на сході України «громадянською війною». Після 24 лютого 2022 року приховано виїхав за кордон, переховується в Криму. У квітні 2023 року СБУ повідомила йому про підозру в держзраді.

Валентин Землянський — псевдоексперт, раніше піарив соратника Віктора Януковича — «регіонала» Юрія Бойка, казав, що Україна «нагнітає конфлікт між собою і світом».

Євгеній Шевченко — нардеп від «Слуги народу», який на російському «Першому каналі» скаржився на «радикальних українських націоналістів». У березні 2022 року СБУ затримала його, коли він намагався перетнути кордон з Польщею. У листопаді 2024 року йому оголосили підозру в держзраді.

Віталій Журавський — псевдоексперт, раніше закликав до референдуму на окупованих територіях і казав, що виступ президента Зеленського в ООН (у 2020 році) писали спічрайтери «партії війни».

Антон Гура — блогер-антиваксер, поширював фейки про коронавірус.

На NewsOne Шевчук теж вела чимало програм, як-от «Live з Ланою Шевчук», «Великий вечір» і ток-шоу «Свої». У жовтні 2020 разом з Дмитром Співаком стала ведучою нового соціально-політичного ток-шоу «60 хвилин».

Співак — колишній депутат Одеської міської ради, у 2012 і 2014 роках без успіху балотувався до Верховної Ради. З 2016 року він регулярно виступав на NewsOne як політолог, у 2020 став ведучим. В ефірах піарив Медведчука і партію ОПзЖ, виправдовував агресію РФ на сході, поширював тези російської пропаганди. У лютому 2019 року Нацрада оштрафувала NewsOne майже на 100 тисяч гривень через заклики до ворожнечі та війни від ведучих і гостей. Співак — один з них.

З 2020 року Шевчук часто зʼявлялась на ютуб-каналі ведучого телеканалу ZIK Василя Апасова. В ефірах вона коментувала події в Україні та поширювала конспірологічні теорії, співзвучні з російською пропагандою. Наприклад, розповідала про 15 біолабораторій США в Україні, які фінансує Пентагон. Також, «за її інформацією», багато людей в Міністерстві охорони здоровʼя отримували відкати, виконуючи «розпорядження стратегічних партнерів через колишню очільницю Міністерства охорони здоровʼя Уляну Супрун».

Скриншот стриму на ютуб-каналі Apasov із Ланою Шевчук і Василем Апасовим, жовтень 2020 року. YouTube

На початку 2021 року в ефірі Шевчук казала, що підконтрольні Росії бойовики з Донецької та Луганської областей не вважають команду Зеленського гідними учасниками перемовин. Українську позицію канал не озвучив. Схожі тези поширювали піарники Медведчука. Наприклад, вони казали, що українська влада саботує обмін полоненими, а Медведчук — єдиний, «хто хоче миру».

У 2021 році, коли РНБО наклала санкції на NewsOne, Шевчук перейшла на телеканал Євгенія Мураєва «Наш». На ньому вела ток-шоу «Пʼятниця. Вечір», «90 хвилин з Ланою Шевчук» і ефіри з Максом Назаровим — проросійським журналістом, який виправдовував агресію РФ на сході та казав, що Україна провокує Росію до повномасштабного вторгнення. У лютому 2021 року РНБО наклала санкції на «Наш», Шевчук назвала це «вбивством свободи слова».

Telegram

Telegram

Після цього Шевчук долучилась до команди «Першого незалежного», який запустили колишні працівники каналів Медведчука. У першому і єдиному ефірі 26 лютого 2021 року вона не зʼявилась — канал працював півтори години й зник з мовлення, наступного дня РНБО наклала на нього санкції. Ютуб-канал «Першого незалежного» блокували кілька разів, але він проіснував до лютого 2022 року. Чи вела Шевчук ефіри — невідомо, але її світлина була на колажі, який використовували, щоб просувати канал у YouTube.

Ефіри з «експертами широкого профілю» на ютуб-каналах

У 2022 році Шевчук провела кілька стримів із Василем Апасовим, на деякі з них вони запрошували «експертів широкого профілю». Наприклад, Михайло Чаплига в одному з відео каже, що Україна — колонія, на якій війну ведуть Захід і США.

У 2023 році Шевчук регулярно вела ефіри на ютуб-каналах «Новини.Live», Apasov і «Да, это так» — переважно спілкувалась із проросійськими політиками та «політекспертами». Наприклад, взяла компліментарне інтерв’ю в Андрія Пальчевського, який вже тоді називав війну «спеціальною військовою операцією» і звинувачував у ній «англосаксів».

У січні 2024 року Шевчук пішла з «Новин.Live». Як пише «Детектор медіа», після її звільнення на каналі стало менше проросійських спікерів. Михайло Чаплига, Дмитро Співак, Руслан Бортник і Кость Бондаренко разом з Шевчук перейшли на «Вышку» — ютуб-канал Макса Назарова.

Насправді «Вышка» — перейменований канал, його попередні назви — «Да, это так» (з 2023 року) і «Наш» (з 2018 року). У квітні 2024 року YouTube заблокував «Вышку» як пропагандистський канал. Шевчук не відреагувала публічно, а Назаров присвятив цьому кілька емоційних постів — назвав працівників Центру протидії дезінформації, які співпрацювали із YouTube, ідіотами й обіцяв розправу.

Новий майданчик — «Лана Тут»

У серпні 2024 на YouTube з’явився новий канал «Лана Тут», його єдина ведуча — Лана Шевчук. Вона записує відео у тій самій студії і переважно з тими ж «експертами», що були на «Вышке» і «Да, это так». Хоча на її каналі також з’являють чинні нардепи, громадські діячі та військові.

YouTube

YouTube

YouTube

Канал швидко став популярним. За три місяці він набрав 19,3 тисячі підписників і понад 3,6 мільйона переглядів загалом. За даними аналітичного сайту Social Blade, у середньому щотижня майже 1,5 тисячі користувачів підписуються на канал, а відео збирають понад 400 тисяч переглядів.

Шевчук не озвучує проросійські наративи й прогнози, але дозволяє це робити своїм спікерам і часто погоджується з ними. Наприклад, «політолог» Вадим Карасьов каже їй, що США «втягнули Україну у війну з РФ», щоб послабити Росію. Він вважає, що Захід і РФ можуть «домовитись або розбиратись далі», не враховуючи позицію України.

Андрій Пальчевський в інтерв’ю спекулює на темі мобілізації — каже, що в Україні на фронті гине «лише другий сорт людей», а діти високопосадовців тільки роблять «фото на фоні пушок і важких дронів», бо жоден з них не отримав поранення і не загинув. (Насправді чимало депутатів та їхніх дітей служать у ЗСУ, кілька з них загинули.) Пальчевський також вважає, що російські ракети не можуть зруйнувати електростанції. І корупціонери навмисно «вмикають і вимикають людям світло, коли їм зручно», щоб переконати міжнародних партнерів дати кошти «на ремонт».

Іноді Шевчук висловлює, ймовірно, свою позицію в запитаннях. Наприклад, прохає «воєнного експерта» Олега Старікова «знайти критичні зауваження до основних дипломатів» — президента Володимира Зеленського і голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Не називаючи імен, Шевчук казала на стримі в Апасова, що деяких гостей їй «дуже хочеться образити й сказати їм щось різке». Але вона цього не робить, щоб вони знову приходили до неї в ефір і висвітлювали «іншу точку зору». «Бабель» вже розбирав неправдиві прогнози і заяви деяких гостей Шевчук — Олега Жданова, Михайла Чаплиги, Романа Світана, Ростислава Кравця і Фікрета Шабанова.

«Бабель» звернувся по коментар до Шевчук

Вона каже, що не долучається до контенту, «який продукує домисли, наклепи, бездоказові звинувачення у проросійськості» — «бо вони ж працювали у Медведчука». Шевчук радить «процідити [на проросійськість] половину телемарафону і телеканал «Прямий».

«Я думаю, досить озиратися назад і звинувачувати одне одного. Я у своїх ефірах говорю про повагу та важливість кожної думки. Це нас і має відрізняти від чорнухи, яку виробляє кремлівська пропаганда та агресивна політика Кремля», — додає вона.