Данія розраховує передати Україні перші F-16 навесні наступного року
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Greg Mathieson / Mai / Getty Images
Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 в березні-квітні 2024 року, але попереду ще багато роботи.
Про це на полях саміту «Рамштайн» заявив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.
«Ми розраховуємо, що в березні-квітні ми зможемо передати першу допомогу бойової авіації Україні. Але є багато роботи, щоб українці змогли впоратися з літаками на тих місцях, де вони мають стояти», — зазначив він і додав, що швідкість передачі залежить від підготовки пілотів і технічного персоналу.
Міністр наголосив на важливості того, що Україна повинна мати можливості утримувати винищувачі та захищати їх від атак росіян.
- Передати Україні винищувачі F-16 погодилися чотири країни — Данія (19 літаків), Нідерланди (42 машини, з яких частина тренувальні), Норвегія (кількість не оголошена) і Бельгія (заявлена передача кількох одиниць). Українські пілоти й технічний персонал вже проходять підготовку у Данії, Британії та невдовзі у США. До програми підготовки також погодились долучитися Франція, Бельгія, Румунія, де будують навчальний центр, і Канада.
- Очікується, що досвідчені українські пілоти зможуть пройти навчання на F-16 за три місяці. У вересні цього року газета The Wall Street Journal писала, що українські пілоти можуть почати використовувати F-16 у бою вже в лютому 2024 року, тобто цієї зими — за умови, що не буде затримок із поставками.