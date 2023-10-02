Справа Князєва: Адвокат Горецький пішов на угоду з прокурором САП

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До Вищого антикорупційного суду надійшла угода про визнання винуватості між прокурором САП і фігурантом справи про підкуп Верховного суду та його колишнього очільника Всеволода Князєва адвокатом Олегом Горецьким.

Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на ухвалу слідчої судді ВАКС, яка опублікована в судовому реєстрі.

В ухвалі йдеться, що 25 вересня справу щодо Горецького виділили в окреме провадження. Йому інкримінують пособництво в наданні хабаря та шахрайство.

Деталі угоди невідомі, однак за законом, окрім визнання винуватості у вчиненні злочину, фігурант зобоʼязаний співпрацювати зі слідством у викритті інших підозрюваних чи злочинів.