Австралія підтримує скасування права вето росії в ООН
- Автор:
- Ліза Бровко
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Австралія підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського відмовити росії у праві вето в Раді безпеки ООН і закликала до подальших реформ в організації.
Про це пише Bloomberg.
Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг у виступі перед Генасамблеєю ООН сказала, що росія «щодня насміхається з ООН, продовжуючи своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну».
Австралія отримає місце в Раді безпеки на 2029— 2030 роки.
Рада безпеки ООН — це орган ООН, який відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки і має право ухвалювати рішення, обовʼязкові для виконання всіма членами організації. Постійні член Радбезу — це Китай, рф, США, Велика Британія та Франція, а непостійних десятьох членів обирають терміном на два роки. Україну востаннє обирали на 2016—2017 роки. Постійні члени мають право вето, тобто можуть заблокувати будь-яке рішення, навіть якщо всі інші підтримують його.
- 20 вересня Зеленський виступив у Раді безпеки ООН з пропозицією реформувати організацію і скасувати право вето, яким користується росія — постійний член Радбезу.
- У січні 2023 року Україна ініціювала процес, спрямований на виключення росії з Ради безпеки та ООН загалом, адже вона «окупувала» там місце СРСР.
- Росія завжди блокує резолюції щодо агресії проти України, тому українська сторона просить виключити рф із Радбезу ООН. У вересні 2022 року голова Європейської ради закликав позбавити росію членства, а США підтримали ідею реформувати роботу Радбезу — там пропонують змінити правила застосування права вето, а також склад.
- 24 лютого 2022 року росія вчинила повномасштабний напад на Україну саме під час засідання ООН. За понад півтора року великої війни члени Радбезу так і не виключили росію зі складу організації, не позбавили її можливості головування та права вето. За словами віцеканцлера Міністерства закордонних справ Естонії Мярти Волмера, більшість держав-членів Ради безпеки ООН не поділяють бажання України виключити росію з цього органу.