Австралія підтримує скасування права вето росії в ООН

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Австралія підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського відмовити росії у праві вето в Раді безпеки ООН і закликала до подальших реформ в організації.

Про це пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг у виступі перед Генасамблеєю ООН сказала, що росія «щодня насміхається з ООН, продовжуючи своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну».

Австралія отримає місце в Раді безпеки на 2029— 2030 роки.

Рада безпеки ООН — це орган ООН, який відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки і має право ухвалювати рішення, обовʼязкові для виконання всіма членами організації. Постійні член Радбезу — це Китай, рф, США, Велика Британія та Франція, а непостійних десятьох членів обирають терміном на два роки. Україну востаннє обирали на 2016—2017 роки. Постійні члени мають право вето, тобто можуть заблокувати будь-яке рішення, навіть якщо всі інші підтримують його.