Зеленський виступив у Раді безпеки ООН — головні заяви

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Президент Володимир Зеленський виступив у Раді безпеки ООН з пропозицією реформувати організацію і скасувати право вето, яким користується росія — постійний член Радбезу.

Ось головні заяви Зеленського:

Організація у глухому куті щодо агресій. Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй. Але Україна має рішення.

Саме росія робить ООН недієздатною і займає там місце незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу. Вето в руках агресора — ось те, що загнало ООН у глухий кут.

Україна має рішення — реформування ООН, зокрема застосування права вето, щоб їм не користувались агресори.

Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй усього світу, вето має долатися. А відповідні резолюції Генасамблеї мають бути обов’язковими для виконання всіма державами-членами.

Рада безпеки ООН має бути повністю підзвітною націям світу і розширеною за рахунок держав Азії, Африки, Європи, обох Америк і країн Тихого океану. Доступ до роботи Радбезу та його допоміжних органів повинні мати всі члени Генасамблеї, яких не визнали агресорами. Водночас участь будь-якої держави, яка почала війну, має призупинятися.

Потрібна система превентивного запобігання агресії через попередні санкції.

Росія має повністю вивести всі війська з України, включно з Чорноморським флотом, у межах міжнародно визнаних українських кордонів 1991 року. Україна повинна мати контроль над усіма своїми територіями й економічними зонами в Чорному й Азовському морях, а також у Керченській протоці.

Запропонована Україною «Формула миру» повністю базується на принципах Статуту ООН і резолюцій, ухвалених Генасамблеєю.

Президент додав, що Україна готова спільно з країнами, які беруть участь у «Формулі миру», працювати над реформуванням ООН.