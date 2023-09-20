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Зеленський виступив у Раді безпеки ООН — головні заяви

Автор:
Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський виступив у Раді безпеки ООН з пропозицією реформувати організацію і скасувати право вето, яким користується росія — постійний член Радбезу.

Ось головні заяви Зеленського:

Президент додав, що Україна готова спільно з країнами, які беруть участь у «Формулі миру», працювати над реформуванням ООН.