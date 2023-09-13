У Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України

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Flickr / Dragos Cisuv

У румунському повіті Тулча знайшли нові уламки безпілотників, які росія використовує для атаки на південь України. Спецгрупа прибула на місце падіння уламків, щоб взяти їх для експертизи, передає Digi24.

Близько пʼятої ранку 13 вересня правоохоронці отримали інформацію про вибух і падіння безпілотників у цьому районі.

Міноборони Румунії повідомило, що в режимі реального часу відстежувало повітряну обстановку, оскільки російські війська вночі атакували українську портову інфраструктуру в Рені та Ізмаїлі, поблизу кордону між Україною та Румунією.

Потім Міноборони підтвердило, що в районі населених пунктів Нуферу і Вікторія в повіті Тулча знайшли фрагменти дрона, що розлетілися на кілька десятків метрів.

Раніше цього місяця Румунія двічі фіксувала на своїй території уламки російських дронів.