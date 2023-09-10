Румунія офіційно визнала падіння російських дронів на своїй території
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Dragos Cisuv
Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах росії, щоб висловити протест через падіння російських БпЛА.
Держсекретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав російському представнику протест румунської сторони, йдеться в заяві румунського МЗС, яку цитують місцеві агентства.
Дипломат засудив «систематичні, невиправдані та жорстокі атаки російської армії проти українського населення та цивільної інфраструктури, зокрема на Дунаї біля кордону з Румунією».
Він закликав росію припинити дії, які загрожують безпеці регіону.
- Уранці 4 вересня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що під час атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії. Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російські атаки безпілотників «не становили жодної прямої військової загрози».
- Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння дронів Shahed у Румунії.
- 5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс запевняв журналістів, що жоден дрон чи жодна його частина не досягла території Румунії.
- За даними OSINT-аналітиків GeoConfirmed, місце детонації російського безпілотника в Румунії розташоване в районі з координатами 45.328864, 28.803601 у полі, менш ніж за півтора кілометра від прикордонного румунського села Плауру.
- 6 вересня міністр оборони Румунії все ж визнав падіння уламків безпілотника на території країни. Триває розслідування. За словами президента Румунії Клауса Йоганніса, якщо виявиться, що це уламки російського безпілотника, то це буде «серйозним порушенням суверенітету й територіальної цілісності Румунії, країни-союзника НАТО».
- НАТО не побачило жодних ознак того, що знайдені уламки безпілотника опинилися на території Румунії через навмисну атаку росії на цю країну.