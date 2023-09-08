Уряд призначив тимчасового першого заступника голови ДСНС
- Автор:
- Ліза Бровко
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Уряд призначив тимчасового виконувача обовʼязків першого заступника голови ДСНС — Андрія Даника.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
Із січня 2020 року Даник був начальником управління ДСНС України у Черкаській області, а до цього працював начальником відділу цивільного захисту у Старобешівському районі Головного територіального управління МНС у Донецькій області.
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