Зеленський підтвердив, що Олексій Резніков піде з посади міністра оборони

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що замінить міністра оборони. Замість Олексія Резнікова буде Рустем Умєров.

Про це він повідомив у зверненні 3 вересня.

«Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», — зазначив Зеленський.

Народний депутат Ярослав Железняк писав, що Резнікова можуть призначити послом України у Великій Британії. Резніков у коментарів «Бабелю» сказав, що «не в курсі».

Рустем Умєров — народний депутат фракції «Голос», голова Фонду державного майна. Він працював над початком роботи «зернового коридору», а також займався обміном полонених. Навесні 2022 року Рустем Умєров був у складі делегації України, яка взяла участь у декількох раундах переговорів з росією. Він був присутній як на перемовинах в Білорусі, так і в Туреччині.