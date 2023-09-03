Зеленський підтвердив, що Олексій Резніков піде з посади міністра оборони
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що замінить міністра оборони. Замість Олексія Резнікова буде Рустем Умєров.
Про це він повідомив у зверненні 3 вересня.
«Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», — зазначив Зеленський.
Народний депутат Ярослав Железняк писав, що Резнікова можуть призначити послом України у Великій Британії. Резніков у коментарів «Бабелю» сказав, що «не в курсі».
Рустем Умєров — народний депутат фракції «Голос», голова Фонду державного майна. Він працював над початком роботи «зернового коридору», а також займався обміном полонених. Навесні 2022 року Рустем Умєров був у складі делегації України, яка взяла участь у декількох раундах переговорів з росією. Він був присутній як на перемовинах в Білорусі, так і в Туреччині.
- На початку січня 2023 року довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звіряти ціни з ринковими.
- Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри, у відомстві оновили кадри. Після цього Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради. Від 23 квітня система Prozorro почала відображати інформацію про незбройні оборонні закупівлі, серед яких і дані щодо послуг з харчування.
- У серпні довкола закупівель Міноборони виник новий скандал — через закупівлю курток. Журналісти повідомили, що куртки придбали за тричі завищеною ціною та замість зимових курток замовили літні. У митних документах від постачальника куртки були по $29 за одиницю, а Міноборони заплатило по $86 за одиницю. Олексій Резніков відповів, що ціни $29 ніколи не існувало і він не знає, що турецькі постачальники писали в митних документах. Військові, за його словами, на куртки не скаржилися.