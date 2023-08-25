Словенія приєдналася до гарантій безпеки для України

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Словенія приєдналася до декларації країн «Великої сімки» щодо безпекових гарантій для України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він подякував словенському уряду та премʼєр-міністру Роберту Голобу за таке рішення.

«Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти», — написав Зеленський.