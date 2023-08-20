У Британії на винищувачах F-16 навчатимуться пілоти-випускники 2023 року

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Reuters

До Великої Британії на навчання на винищувачах F-16 направилися пілоти, які випустилися у 2023 році. У Швеції ж навчатимуться пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в етері телемарафону.

«Майбутнє за молодими пілотами», — сказав він.

За його словами, у Британії та Швеції зручна система підготовки, тому там до кожного пілота інструктори підходять індивідуально.

Раніше американські інструктори перевірили рівень підготовки двох українських пілотів і зʼясували, що їм знадобиться чотири місяці замість 32, щоб опанувати F-16. У цьому винищувачі ключове — навчитися використовувати озброєння, а не лише засвоїти техніку пілотування.

Перед відправкою пілотів на навчання їх також протестували на знання англійської мови.