Данія підтвердила дозвіл США на передачу Україні винищувачів F-16
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків. Однак рішення про поставку винищувачів поки що не ухвалили.
Про це він повідомив у коментарі каналу TV 2.
«Уряд кілька разів казав, що передача літаків є природним наступним кроком після навчань пілотів. Ми обговорюємо це з найближчими союзниками, і я очікую, що найближчим часом ми зможемо конкретизувати це», — наголошує данський міністр оборони.
Напередодні Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника повідомило, що США погодили надання Україні літаків F-16 із Данії та Нідерландів. Зазначається, що в Білому домі надали Нідерландам та Данії офіційні запевнення, що Вашингтон затвердить всі необхідні запити на постачання літаків.
- 16 травня 2023 року Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема на F-16. До коаліції увійшли 11 країн. Очікується, що Данія та Нідерланди стануть першими країнами, які почнуть готувати пілотів.
- Офіційний план навчань досі не затвердили. 1 липня президент України Володимир Зеленський казав, що партнери затягують із графіком підготовки українських пілотів.
- 2 серпня CNN писало, що країни Європи досі не передали США кінцевий план навчання, тому є пропозиції відправити пілотів на навчання у США на авіабазу в Арізоні.
- 5 серпня Politico дізналося, що вже визначили першу групу українських пілотів, які навчатимуться на F-16, — загалом їх буде 32.