У росії заявили, що вивезли з України понад 700 тисяч дітей

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Росія від лютого 2022 року вивезла з окупованих частин України понад 700 тисяч дітей. Більшість із них приїхали з батьками або родичами. Частину дітей, які залишилися без батьків, влаштували в прийомні сімʼї.

Про це повідомила уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова у звіті за 2022 рік.

Згідно з документом до росії також вивезли близько 1,5 тисячі вихованців установ для дітей-сиріт. Львова заявили, що 288 дітей з окупованої частини Донеччини влаштували в прийомні сімʼї, з Луганської області — 92 дитини.

З квітня по жовтень 2022 року в російські прийомні сімʼї в 19 регіонах влаштували 380 дітей з Донецької області, які залишилися без батьків.

Також окупанти вивезли до Криму 52 дитини з Олешківського дитячого будинку-інтернату, що в Херсонській області.

Також росія заявляє, що наприкінці літа — восени минулого року батьки з окупованих частин Херсонської, Запорізької, Харківської областей відправили дітей на відпочинок, «у тому числі для захисту від військових дій» у санаторії Криму та Краснодарського краю.