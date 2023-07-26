Через лісові пожежі в Середземноморʼї загинули понад 40 людей
- Автор:
- Ліза Бровко
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В Алжирі, Греції та Італії через лісові пожежі загинули понад 40 людей. Тисячі місцевих і туристів евакуюються.
Про це пише BBC.
Найбільша кількість загиблих зафіксована в Алжирі, де налічують 34 жертви, серед яких 10 військових, які проводили евакуацію в провінції Беджайя. До гасіння пожеж у країні залучили близько восьми тисяч людей, сотні пожежних машин і кілька літаків.
Міністерство цивільного захисту Греції попередило про «надзвичайну небезпеку» пожеж у шести з 13 регіонів країни. На грецькому острові Евія загинули двоє пілотів, які гасили лісові пожежі, а на острові Родос евакуювали понад 20 тисяч людей. Тисячі людей евакуювали на островах Евія та Корфу.
В Італії знайшли мертвим літнє подружжя в охопленому вогнем будинку відпочинку поблизу Палермо. Ще одна 88-річна жінка загинула у передмісті. Лісова пожежа в регіоні Фоджа на узбережжі Адріатичного моря в Італії змусила евакуювати дві тисячі людей з готелів і кемпінгів. У Калабрії, на схід від Сицилії, 98-річний чоловік помер у своєму будинку через вогонь.
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