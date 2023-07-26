В Італії випав град рекордного для Європи розміру

В італійському місті Аццано-Дечимо знайшли кульку граду діаметром 19 сантиметрів. Це рекорд для Європи.

Про це пише Європейська лабораторія сильних штормів (ESSL).

Новий рекорд зафіксували лише за тиждень після попереднього, коли в Карміньяно-ді-Брента 19 липня випадав град діаметром 16 сантиметрів.

Marilena Tonin

Град діаметром 19 см був близьким до світового рекорду, встановленого 23 липня 2010 року у Південній Дакоті (США).