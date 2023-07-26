В Італії випав град рекордного для Європи розміру

В італійському місті Аццано-Дечимо знайшли кульку граду діаметром 19 сантиметрів. Це рекорд для Європи.
Про це пише Європейська лабораторія сильних штормів (ESSL).
Новий рекорд зафіксували лише за тиждень після попереднього, коли в Карміньяно-ді-Брента 19 липня випадав град діаметром 16 сантиметрів.
Град діаметром 19 см був близьким до світового рекорду, встановленого 23 липня 2010 року у Південній Дакоті (США).
- Тим часом у столиці Італії Римі 18 липня зафіксували новий температурний рекорд — +41,8 °С. Міністерство охорони здоровʼя оголосило червоне попередження про погоду для 20 із 27 головних міст Італії.