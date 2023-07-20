Суд залишив під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва до 8 вересня

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України відмовила ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву — він залишиться під вартою до 8 вересня з можливістю вийти під заставу 75 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало законної сили та оскарженню не підлягає.

Як передає «Суспільне», захист Князєва просив змінити запобіжний захід на будь-який інший, не повʼязаний з триманням під вартою, та зменшити розмір застави. Сам Князєв заявляє, що застава у 75 мільйонів гривень — «непідйомна».