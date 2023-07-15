Британія підготувала 18 тисяч українських піхотинців

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Велика Британія за програмою навчання Op Interflex підготувала 18 тисяч українських піхотинців-добровольців.

Про це повідомило британське Міністерство оборони.

Програма почала діяти 26 червня 2022 року, щоб навчити українських військових «виживати та бути смертоносними в боротьбі з незаконним вторгненням на їхню Батьківщину».