Президент США Байден зустрінеться із президентом Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Джо Байден і президент Володимир Зеленський зустрінуться 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на пресконференції.
За його словами, Байден говоритиме із Зеленським про те, що союзники й партнери готові взяти на себе довгострокові зобовʼязання, щоб допомогти Україні захистити себе і відтермінувати майбутню агресію.
Про те, якими ці зобовʼязання будуть і як вони виконуватимуться, американський президент розповість сам. Водночас Салліван зауважив, що вони доповнять «історичну підтримку, яку надають Сполучені Штати вже протягом 16 місяців».
- 11—12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт країн НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на цьому саміті Альянс має ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. Напередодні саміту Кулеба повідомив, що союзники по НАТО після перемовин вирішили усунути план дій щодо членства зі шляху України до Альянсу.
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- 7 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянс ухвалить три ключові рішення щодо України.
- США, Німеччина й Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на саміті Альянсу. Президент Польщі Анджей Дуда закликає прийняти Україну до НАТО. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон вважають за краще обговорити гарантії безпеки. Гарантами можуть стати Франція, Німеччина, Британія і США.