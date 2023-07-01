Зеленський увів у дію рішення РНБО про подолання корупції в судах — ось що пропонують

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Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 23 червня про прискорення судової реформи та подолання корупції в системі.

Так у РНБО вирішили звернутись до Верховної Ради, щоб внести зміни до Кримінального кодексу, аби посилити відповідальність за корупцію в судах — це має бути вʼязниця на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Раду просять також посилити роль інституту суду присяжних та розширити випадки його застосування.

Крім цього, Вищій раді правосуддя пропонують перевірити всіх суддів Верховного Суду на предмет дисциплінарних проступків або нехтування обовʼязками судді, а також перевірити законність джерел походження майна.

Якщо в якомусь суді суддя отримав підозру в хабарі, то Вища рада правосуддя має перевірити всіх суддів цього суду.

Вищій кваліфікаційні комісії суддів України поставили пріоритетне завдання провести ефективне і прозоре оцінювання суддів за найкращими світовими стандартами і методиками.

Також пропонується періодично перевіряти суддів на поліграфі — і це має бути умовою при доборі кандидатів на посаду судді.