NYT показала супутникові знімки можливого табору «вагнерівців» у Білорусі

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The New York Times

Американська газета The New York Times опублікувала супутникові знімки білоруської військової частини № 61732 у селі Цель — можливого польового табору «вагнерівців». Знімки цієї частини в Осиповичському районі Могильовської області раніше публікувала і «Радіо Свобода».

Знімки, показані NYT, зроблені супутниками Dove компанії Planet Labs 24 та 27 червня. Це супутники із середньою роздільною здатністю, тому якість зображення погана. Кращі супутники Planet Labs поки не отримали чіткого зображення обʼєктів.

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Газета пише, що роботи в покинутій частині почалися 25 червня. Там зʼявилися обʼєкти, схожі на намети. Газета зазначає, що «розмір, колір та розташування споруд аналогічні іншим військовим наметовим містечкам, які були збудовані в Білорусі та росії з початку 2022 року».

Для порівняння газета опублікувала знімок цієї частини за 15 червня, де видно, що тоді ніяких робіт там не було.

The New York Times

Інформація, що в Білорусі можуть дислокуватися найманці «ПВК Вагнера», зʼявилась після заколоту Пригожина в росії. Принаймні частина з них може «за власним бажанням» оселитися там, розповідав путін.