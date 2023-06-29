WSJ: Кремль бере під контроль діяльність «ПВК Вагнера» у Сирії, Малі й ЦАР
- Автор:
- Ліза Бровко
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Пресслужба СБУ
Російська влада хоче взяти під контроль діяльність найманців «ПВК Вагнера» за кордоном після заколоту Євгенія Пригожина в росії.
Про це пише The Wall Street Journal.
Видання дізналося, що за кілька годин після згортання «маршу справедливості» Пригожина заступник голови російського МЗС Сергій Вершинін вилетів до Дамаску, аби сказати президенту Сирії Башару Асаду, що «ПВК Вагнера» припиняє самостійні дії в країні. Джерело WSJ зазначає, що найманцям наказали прибути на російську базу в Латакії, і вони приїхали туди.
Представники МЗС росії говорили і з лідером Центральноафриканської Республіки Фостеном-Арканжем Туадерою, особистою охороною якого опікуються «вагнерівці». Росіяни запевнили його, що заколот ніяк не вплине на роботу «ПВК Вагнера» у ЦАР.
Так само представники влади рф переконували Малі, що ситуація з Пригожиним нічого не змінить для країни.
Разом з цим журналісти WSJ звертають увагу, що літаки МНС росії після заколоту літали з Сирії до Малі та назад. Найімовірніше, рейси стосувалися «ПВК Вагнера».
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК і перевести бійців у підпорядкування Міноборони рф.
- За даними CNN, представники розвідки США вважають, що Пригожин давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, якою була його кінцева мета — невідомо. Імовірно, Пригожин також повідомив про свої плани заступнику командувача військ рф Сергію Суровікіну, про що раніше писала газета The New York Times.