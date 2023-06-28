WSJ: Євгеній Пригожин збирався захопити в полон російське військове керівництво, але ФСБ дізналась про це заздалегідь

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

Керівник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин планував захопити в полон міністра оборони росії Сергія Шойгу та керівника Генштабу Валерія Герасимова під час їхнього візиту до південних регіонів рф, які межують з Україною. Проте ФСБ дізналася про плани за два дні до цього.

The Wall Street Journal із посиланням на західну розвідку пише, що про план Пригожина ФСБ стало відомо за два дні до запланованого початку заколоту. Знали про нього і зарубіжні розвідки — завдяки прослуховуванню і супутниковим знімкам.

У підсумку Пригожину довелося розпочати рейд у Ростов та відправити колону на Москву, швидко змінюючи початковий план. Пригожин сподівався, що до його найманців приєднається частина армії рф.

На думку представників західних розвідок, початковий план мав шанси на успіх. Однак після витоку інформації Пригожину довелося імпровізувати. Можливо, саме тому заколот і провалився.

Імовірно, Пригожин також повідомив про свої плани заступнику командувача військ рф Сергію Суровікіну, про що раніше писала газета The New York Times.