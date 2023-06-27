CNN оприлюднив аудіо, на якому експрезидент Трамп обговорює секретні документи з планами атаки на Іран

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Телеканал CNN оприлюднив ексклюзивне аудіо, на якому колишній президент США Дональд Трамп обговорює конфіденційні документи під час зустрічі у 2021 році в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

Аудіо містить нові подробиці розмови, яка є важливим доказом у справі Трампа щодо неправомірного поводження з секретною інформацією. Зокрема, там є момент, коли Трамп, імовірно, обговорює секретний документ Пентагону з планами атаки на Іран.

«Він сказав, що я хотів напасти на Іран, хіба це не дивно?» — каже Трамп у запису.

«У мене є велика купа паперів, ця річ щойно зʼявилася. Подивіться. Це був він [...Марк Міллі — голова Обʼєднаного комітету начальників штабів]. Вони показали мені це — це не для протоколу, але... вони показали мені це», — продовжує він.

Також у двохвилинному аудіозаписі Трамп і його помічники жартують про електронні листи Гілларі Клінтон після того, як колишній президент каже, що документ є секретним.

Речник Трампа заявив, що «аудіозапис надає контекст, який ще раз доводить, що президент Трамп взагалі не зробив нічого поганого». Сам Трамп в ефірі Fox сказав, що жодних секретних документів у нього не було.

«Жодного документа не було. Це була величезна кількість документів і всього іншого, в якому говорилося про Іран та інші речі... У мене не було документа як такого. Розсекречувати було нічого. Це були газетні, журнальні та статті», — зазначив експрезидент США.

Аудіозапис є частиною інтервʼю, яке Трамп дав на своєму курорті в Бедмінстері в липні 2021 року для людей, які працюють над мемуарами колишнього керівника штабу Трампа Марка Медоуза. У звинуваченні спецпрокурора стверджується, що письменник, видавець та два співробітники Трампа бачили секретну інформацію про план атаки на Іран.

Цей епізод є одним із двох, про які йдеться в обвинувальному акті. Прокурори стверджують, що Трамп показував секретну інформацію іншим людям, які не мали допуску до таємної інформації.