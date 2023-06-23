Зеленський: За корупцію в судах треба посилити відповідальність — від 10 до 15 років увʼязнення
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Telegram / Zelenskiy / Official
Рада національної безпеки і оборони розглянула звернення Верховної Ради із пропозицією посилити кримінальну відповідальність за корупцію в судах.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив після засідання РНБО 23 червня.
«Серед пропозицій, зокрема, посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, і щоб це було відчутно. Від 10 до 15 років з конфіскацією майна… І щоб це стосувалось тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках», — заявив Зеленський.
Причиною такого звернення Ради до РНБО став випадок з головою Верховного суду Всеволодом Князєвим, якого спіймали на хабарі у майже $3 мільйони.
Також мають бути перевірки доброчесності суддів і не лише перед призначенням на посаду: «Час, на жаль, може змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок». Зеленський вважає, що перевірки мають бути і на детекторі брехні, а також треба посилити роль суду присяжних, розширити випадки його застосування в Україні.
Окремо на РНБО обговорили питання про захист прав бізнесу та інвесторів у судах. Якщо потрібен окремий механізм, який захищатиме бізнес і права інвесторів, то треба це забезпечити, відповідні пропозиції є.
- 15 травня стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже у $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його арештував із правом на заставу (107 мільйонів гривень). Зараз йому зменшили розмір застави зі 107 мільйонів гривень до 75 мільйонів.
- Новим очільником Верховного суду став Станіслав Кравченко — очільник Касаційного кримінального суду (ось його профайл).