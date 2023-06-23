Зеленський: За корупцію в судах треба посилити відповідальність — від 10 до 15 років увʼязнення

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Рада національної безпеки і оборони розглянула звернення Верховної Ради із пропозицією посилити кримінальну відповідальність за корупцію в судах.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив після засідання РНБО 23 червня.

«Серед пропозицій, зокрема, посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, і щоб це було відчутно. Від 10 до 15 років з конфіскацією майна… І щоб це стосувалось тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках», — заявив Зеленський.

Причиною такого звернення Ради до РНБО став випадок з головою Верховного суду Всеволодом Князєвим, якого спіймали на хабарі у майже $3 мільйони.

Також мають бути перевірки доброчесності суддів і не лише перед призначенням на посаду: «Час, на жаль, може змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок». Зеленський вважає, що перевірки мають бути і на детекторі брехні, а також треба посилити роль суду присяжних, розширити випадки його застосування в Україні.

Окремо на РНБО обговорили питання про захист прав бізнесу та інвесторів у судах. Якщо потрібен окремий механізм, який захищатиме бізнес і права інвесторів, то треба це забезпечити, відповідні пропозиції є.