Джеку Тейшейрі, який злив розвіддані США, висунули звинувачення. Йому загрожує 60 років вʼязниці
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
The New York Times
Військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі, який розсекретив розвіддані США, висунули обвинувачення за шістьма пунктами. Йому загрожує до 60 років увʼязнення.
Про це йдеться в повідомленні Мінʼюсту США.
Обвинувальний висновок на 10 сторінках містив скорочену версію національної таємниці, яку Тейшейра нібито виніс з авіабази Кейп-Код і поділився з підписниками в Discord.
Кожен пункт обвинувачення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, з подальшим звільненням під наглядом на строк до трьох років, і штрафу в розмірі до $250 000.
Згідно з документами Тейшейра зловживав секретною інформацією, яка містила дані про постачання військової техніки в Україну та пересування російських і українських військ. Також він опублікував дані, які показують, як США шпигують за своїми іноземними союзниками. Деякі документи мали найвищий ступінь секретності.
Тейшейра почав ділитися документами лише для того, щоб справити враження на своїх друзів-гравців. Спочатку він копіював конфіденційну інформацію від руки, оскільки працював на обʼєкті, де були заборонені фотоапарати і телефони, але з часом зміг опублікувати фото оригіналів документів.
- 6 квітня стало відомо, що в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії, а 7 квітня стало відомо, що в мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади.
- У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і відносини з Китаєм, про ООН, Угорщину.
- Перші документи про війну в Україні зʼявилися на Discord-серверах (там спілкуються фанати відеоігор) через 48 годин після російського вторгнення 13 квітня ФБР заарештувало підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону — 21-річного нацгвардійця Військово-повітряних сил США Джека Тейшейру.