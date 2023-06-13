Справа Князєва: НАБУ провело обшуки у трьох суддів Верховного суду

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Національне антикорупційне бюро провело обшуки у трьох суддів Верховного суду у справі про хабар ексголові ВС Всеволоду Князєву.

Про це йдеться в ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Детективи НАБУ 16 травня обшукали квартиру судді Великої палати Верховного суду Жанни Єленіної, де знайшли готівкою $177,7 тисяч і €10 тисяч.

Ідентифікували як частину неправомірної вигоди $50 тисяч, на ці гроші суд наклав арешт. Їх нібито передавали під час спецоперації НАБУ і САП.

Обшуки також провели у судді Верховного суду Ірини Григорʼєвої та судді у відставці Касаційного кримінального суду Сергія Стороженка. Поки що невідомо, що в них знайшли, тому що не було апеляційного оскарження.