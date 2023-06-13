Справа Князєва: НАБУ провело обшуки у трьох суддів Верховного суду
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Національне антикорупційне бюро провело обшуки у трьох суддів Верховного суду у справі про хабар ексголові ВС Всеволоду Князєву.
Про це йдеться в ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Детективи НАБУ 16 травня обшукали квартиру судді Великої палати Верховного суду Жанни Єленіної, де знайшли готівкою $177,7 тисяч і €10 тисяч.
Ідентифікували як частину неправомірної вигоди $50 тисяч, на ці гроші суд наклав арешт. Їх нібито передавали під час спецоперації НАБУ і САП.
Обшуки також провели у судді Верховного суду Ірини Григорʼєвої та судді у відставці Касаційного кримінального суду Сергія Стороженка. Поки що невідомо, що в них знайшли, тому що не було апеляційного оскарження.
- 15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі майже у $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його арештував із правом на заставу (107 мільйонів гривень). Зараз йому зменшили розмір застави зі 107 мільйонів гривень до 75 мільйонів.
- Новим очільником Верховного суду став Станіслав Кравченко — очільник Касаційного кримінального суду (ось його профайл).