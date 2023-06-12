WSJ: Іран використовує китайські комплектуючі для швидкого виробництва дронів, які потім потрапляють до рф
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty
До Ірану надходять китайські запчастини для безпілотників, що дозволяє швидко виробляти їх і передавати до росії.
Про це пише The Wall Street Journal.
Журналісти видання отримали дані, що для виробництва і передачі російським окупантам зброї Ірану достатньо трьох місяців.
Серед іншого було зафіксовано, що навесні західні експерти знайшли в іранському безпілотнику, збитому над Україною, китайську деталь, виготовлену в 2023 році. Це був перетворювач напруги.
Вперше дослідники з британської групи Conflict Armament Research, яка стежить за глобальними ланцюжками постачання зброї, знайшли в іранських дронах деталь, виготовлену у 2023 році.
- МЗС України звинувачувало Іран у співучасті в злочині агресії рф проти України через поставки зброї росії та ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном. 20 квітня стало відомо, що росіяни отримали нову партію іранських дронів — про це свідчить маркування на збитих Shahed.
- У березні США запровадили санкції проти китайських компаній, які продавали Ірану деталі для дронів. Тоді як у січні Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена надала китайському уряду докази того, що Китай допомагає росії у війні з Україною
- 27 березня газета The Wall Street Journal писала, що росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони, а у квітні — що Іран за останні шість місяців передав росії 300 тисяч артилерійських снарядів.
- Офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 16 травня заявив, що Іран із серпня 2022 року поставив росії майже 400 безпілотників.
- Американська розвідка вважає, що Іран допомагає росії будувати завод із виробництва безпілотників у Татарстані. Підготовку вже видно на супутникових знімках. А раніше телеканал Sky News опублікував контракт росії та Ірану на постачання зброї. Це може стати першим документальним підтвердженням того, що Тегеран продає Кремлю зброю для ведення війни проти України.