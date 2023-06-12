Китай заперечив інформацію WSJ про базу для стеження за США на Кубі

Новини

Pedro Szekely / Flickr

Китай відреагував на матеріал The Wall Street Journal, де йшлося про створення на Кубі бази радіоелектронної розвідки.

Про це пише Reuters.

Речник китайського МЗС Ван Веньбінь назвав цю інформацію неправдивою, і засудив уряд і ЗМІ США за оприлюднення, за його словами, «суперечливої інформації».

Представник адміністрації Байдена 10 червня заявив, що Китай протягом певного часу використовував Кубу для шпигунства та оновив тамтешні засоби збору розвідданих у 2019 році. Минулого тижня газета The Wall Street Journal писала, що Китай заплатить Кубі кілька мільярдів доларів, щоб створити на острові базу радіоелектронної розвідки.

«Щодо імовірної шпигунської діяльності Китаю на Кубі, це неправдива інформація. Протягом останніх двох днів ми бачили, як уряд США та ЗМІ оприлюднили багато суперечливої інформації щодо так званих звинувачень... Це демонстрація «суперечливості США», — сказав Ван Веньбінь під час пресконференції.

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай цього тижня. У лютому він скасував заплановану поїздку до Пекіну після того, як над Сполученими Штатами пролетіла китайська шпигунська повітряна куля.

Ван також сказав, що не має інформації про візит Блінкена, який має стати першим візитом американського держсекретаря до Китаю за останні пʼять років.

Віцеміністр закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо також назвав матеріал WSJ «вигадкою США, яка має на меті виправдати економічне ембарго американців проти острівної держави, яке триває десятиліттями». За його словами, Куба відкидає будь-яку іноземну військову присутність у Латинській Америці та Карибському басейні.

Речник Ради національної безпеки Білого дому 8 червня заявив, що дані журналістів не є точними, але додав, що Вашингтон «реально стурбований» відносинами Китаю з Кубою і уважно стежить за ними.