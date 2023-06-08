Росія обстріляла Херсон, коли там евакуйовували людей із затопленого району
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Стас Юрченко / Twitter
Росія вдень 8 червня почала знову обстрілювати Херсон, бʼє по місцях евакуації людей.
Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ і глава ОВА Олександр Прокудін.
За оновленими даними, ворог вів вогонь з артилерії по Корабельному району, де човнами евакуйовували людей. Поранення дістали вісім людей, серед них рятувальник і поліцейський. Пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури.
Прокуратура повідомляла про одного загиблого, але МВС це спростувало.
Окрім Херсону, під обстріл потрапили села Херсонського району. Травмовано чотирьох людей.
Перед цим у Херсоні був президент України Володимир Зеленський.
З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2 198 людей. Жителів області розселяють у гуртожитках.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив дамби під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша. Станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 5,61 метра.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.
- 8 червня стало відомо про першу жертву в Миколаївській області — 53-річний чоловік із села Василівка, який вчора відмовився від евакуації.