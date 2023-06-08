Росія обстріляла Херсон, коли там евакуйовували людей із затопленого району

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Стас Юрченко / Twitter

Росія вдень 8 червня почала знову обстрілювати Херсон, бʼє по місцях евакуації людей.

Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ і глава ОВА Олександр Прокудін.

За оновленими даними, ворог вів вогонь з артилерії по Корабельному району, де човнами евакуйовували людей. Поранення дістали вісім людей, серед них рятувальник і поліцейський. Пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури.

Прокуратура повідомляла про одного загиблого, але МВС це спростувало.

Окрім Херсону, під обстріл потрапили села Херсонського району. Травмовано чотирьох людей.

Перед цим у Херсоні був президент України Володимир Зеленський.

З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2 198 людей. Жителів області розселяють у гуртожитках.