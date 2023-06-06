Уряд напрацював рішення щодо Каховської ГЕС — виділить гроші на питну воду постраждалим регіонам і на нові водогони

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Керівником робіт із ліквідації наслідків підриву Каховської гідроелектростанції призначили міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це доповів премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд виділяє 1,5 мільярда гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів, щоб забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Тоді як для Херсонської, Миколаївської, Запорізької і Дніпропетровської областей Кабмін надасть 846 мільйонів гривень, аби їхні мешканці мали доступ до питної води.

До штабу з ліквідації наслідків підриву дамби ввійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники державних підприємств.