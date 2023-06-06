Уряд напрацював рішення щодо Каховської ГЕС — виділить гроші на питну воду постраждалим регіонам і на нові водогони
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Пресслужба Кабінету міністрів України
Керівником робіт із ліквідації наслідків підриву Каховської гідроелектростанції призначили міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Про це доповів премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Уряд виділяє 1,5 мільярда гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів, щоб забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Тоді як для Херсонської, Миколаївської, Запорізької і Дніпропетровської областей Кабмін надасть 846 мільйонів гривень, аби їхні мешканці мали доступ до питної води.
До штабу з ліквідації наслідків підриву дамби ввійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники державних підприємств.
- Уночі 6 червня гребля Каховської ГЕС у Херсонській області була зруйнована вибухом, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, де загинули майже всі тварини.
- Наразі із зони підтоплення на Херсонщині евакуювали вже понад 1 300 людей, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. До ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС залучили 500 рятувальників і 160 одиниць техніки ДСНС із одинадцяти областей.
- Можуть бути негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована. Рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а вода з цього водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до $1 млрд та триватиме пʼять років. За приблизними оцінками, 35—37 сіл буде затоплено, сказав керівник «Укргідроенерго» Ігор Сиротa.
- Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби також надасть ООН, про що заявив її генеральний секретар Антоніу Гутерреш.
- Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок готовий надати допомогу, зокрема, гуманітарну, аби помʼякшити наслідки «цієї катастрофи, спричиненої росією».