Підрив Каховської ГЕС: Євросоюз готовий допомогти з подоланням наслідків затоплення

Новини

Reuters / «Бабель»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів верховному представнику Європейського Союзу із закордонних справ Жозепу Боррелю про підрив Каховської гідроелектростанції та про наслідки, які це має для людей і довкілля.

Головний дипломат ЄС заявив, що блок готовий надати допомогу, зокрема, гуманітарну, аби помʼякшити наслідки «цієї катастрофи, спричиненої росією».

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що ЄС допоможе Україні дренажними насосами, мобільними водоочисними станціями, човнами й пожежними рукавами.