WP: Витоки секретних документів США свідчать, що Україна нібито планувала диверсію на «Північних потоках»
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Reuters
Сполучені Штати за три місяці до диверсії на газопроводі «Північний потік» начебто дізналися від свого європейського союзника про таємні плани українських військових. Вони стосувалися атаки на підводну мережу групою водолазів.
Про це пише The Washington Post з посиланням на оприлюднений в чаті Discord звіт європейської розвідки, який передали ЦРУ. Його копію журналісти отримали від «одного з онлайн-друзів Джека Тейшейри».
Звіт розвідки європейської країни базувався на інформації, отриманої від українця на умовах анонімності. Ці дані також передали Німеччині й іншим державам ЄС, щоб, як кажуть деякі чиновники, обговорити конфіденційні розвідувальні операції та дипломатичні переговори.
The Washington Post вважає, що описана у звіті кількість учасників диверсії та її методи свідчать, що західні союзники мали підстави підозрювати Київ у вибухах на «Північних потоках».
Офіційні особи з багатьох країн, пише видання, підтвердили, що розвіддані з Discord збігаються з інформацією європейської розвідки.
Утім, Україна заперечує причетність до атаки на «Північні потоки», а Білий дім та ЦРУ США відмовляються коментувати ймовірність планів українських військових щодо диверсії.
- У вересні 2022 року на «Північних потоках» почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах сталася диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- У березні 2023 року американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці. Британська газета The Times писала, що західні розвідники вже давно знають імʼя українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках», однак його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.
- Швеція має основну версію після слідства — до вибухів на «Північних потоках» причетна державна структура, проте не можна виключати, що за вибухами стоїть «незалежна група діячів».
- Тим часом у Міністерстві оборони Данії заявили, що данський катер сфотографував російське спецсудно СС-750 біля місця вибуху трубопроводу «Північний потік». А в червні 2022 року російські кораблі щонайменше двічі заходили до району вибуху газопроводу «Північний потік», ще один візит до цього району був менш ніж за тиждень до вибухів, пишуть у розслідуванні чотирьох радіомовних компаній — данської DR, норвезької NRK, шведської SVT та фінської Yle.