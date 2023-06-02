Ілон Маск планує перейменувати Twitter на X. Це буде частиною ребрендингу

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Американський мільярдер Ілон Маск підтвердив, що розглядає варіант перейменувати Twitter на X. Це стане частиною ребрендингу платформи, яка пропонуватиме більш широкі можливості для користувачів.

Про це написало T(w)itter Daily News, а Ілон Маск у коментарях сказав, що це правда.

Оновлений Twitter може мати функціонал для лонгрідів, відео, різних публікацій та фінансових послуг.

«X може означати що завгодно», — сказав Маск.