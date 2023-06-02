Спецпредставник Китаю: Україна та росія «не зачинили двері» для переговорів, хоч вони можуть бути «важкими»
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images / JADE GAO
Спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, який відвідав Україну, росію та країни Європи для врегулювання російсько-української війни, заявив, що хоч для переговорів є «багато труднощів», але жодна сторона «не зачинила двері» для них.
Про це пише CNN.
За його словами, росія ніколи не була проти «мирних переговорів», а Україна «прагне миру», тому він відчуває можливість перемовин у майбутньому.
Водночас Лі Хуей зазначив, що війна росії з Україною зайшла в глухий кут, а на полі бою — «невизначеність» з ризиком ескалації. Під час перебування в Києві він застав дві російські повітряні атаки.
«Якщо війна триватиме, буде тільки більше катастроф і страждань. Доки є проблиск надії на мир, ми повинні активно працювати над цим замість того, щоб дозволяти конфлікту продовжуватися та поширюватися», — додав він.
- Також китайський посол повторив спростування того, що Китай нібито закликав європейські країни погодитися на припинення вогню і закріплення за росією окупованих територій України. Це також спростували МЗС України і МЗС Китаю.
- 16—17 травня посланець Китаю приїздив до Києва. За підсумками візиту Лі заявив, що «панацеї» від війни не існує, і закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів.
- Після Києва та Варшави він поїхав у Берлін, Париж, Брюссель і Москву, щоби поспілкуватися з усіма сторонами про «політичне врегулювання» війни росії проти України.
- Лі є спецпредставником китайського уряду з питань Євразії. У 2009—2019 роках він працював послом у росії, а незадовго до відʼїзду в Пекін отримав від путіна медаль «Орден дружби».
- Відправити його в «турне» Європою лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішив після першої від початку повномасштабної війни росії проти України телефонної розмови із Зеленським, яка відбулась наприкінці квітня. Лі став найвищим китайським посадовцем, який відвідав Україну від початку війни.