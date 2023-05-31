Ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву змінили запобіжний захід

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«Бабель»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід колишньому очільнику Верховного суду Всеволоду Князєву — зменшили розмір застави зі 107 мільйонів гривень до 75 мільйонів.

Про це повідомляє Transparency International.

Він залишиться під вартою до 14 липня, якщо не внесе заставу. Адвокати Князєва просили змінити йому запобіжний захід на будь-який, що не передбачає арешт.