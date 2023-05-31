Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв заявив, що знайдені в нього під час обшуків гроші належать друзям
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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«Бабель»
Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв заявив, що гроші, які знайшли під час обшуків у його кабінеті та вдома, належать друзям — родині бізнесменів, які залишили кошти йому на зберігання перед виїздом за кордон.
Про це він заявив під час розгляду апеляції на запобіжний захід, цитує Укрінформ.
«Це гроші моїх друзів, сімʼї бізнесменів, які перед виїздом за кордон ще до початку війни просили мене ці гроші зберегти. Це підтверджується відповідними доказами. У мене немає телефона мобільного, з якого я міг звʼязатися із цією родиною, але якраз адвокати налагодили звʼязок, і я очікую, що ця родина буде подавати відповідні процесуальні звернення», — сказав Всеволод Князєв.
За даними слідства, він отримав хабар у розмірі $2,7 мільйона. Під час обшуків у Князєва вдома вилучили $450 тисяч, ще $597 тисяч знайшли в його робочому кабінеті. Решту грошей досі шукають.
- 15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його арештував із правом на заставу (107 мільйонів гривень).
- Новим очільником Верховного суду став Станіслав Кравченко — очільник Касаційного кримінального суду (ось його профайл).